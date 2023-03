El exportero Juan Carlos Unzúe habla con Jordi Évole del día en que le metieron siete golpes en el Bernabéu. "Si hubiese ido sin brazos y manos, hubiésemos quedado igual", bromea el deportista, justo antes de que piten el final del partido de la selección española contra Costa Rica en el Mundial de Qatar.

Momentos después, Unzúe tiene una videollamada con su hijo, quien formó parte del cuerpo técnico del equipo. Además, en la llamada también entran jugadores como Busquets, al que el exportero lanza una 'pullita', e incluso el que era el entrenador, Luis Enrique, charla con Juan Carlos Unzúe, a quien advierte de que tenga cuidado con Jordi Évole: "'Ruso', cuidado con la cartera, que Jordi tiene mucho peligro; cuando menos te lo esperes, te la quita".

"La cartera tiene jodido que me la quite ahora porque no la llevo, ya sabes. Es lo que tiene no poder levantarse", responde el exfutbolista, tirando de sentido del humor. En el vídeo principal que acompaña a esta noticia, puedes la conversación completa entre Juan Carlos Unzúe y su hijo, además de los comentarios de futbolistas y Luis Enrique.