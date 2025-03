"Violencia física, de todo tipo"

La "relación completamente abusiva" de La Mala Rodríguez con una pareja: "No me dejaba salir de casa"

La artista ha reconocido que no ha tenido "éxito con las parejas", y que no se ha "involucrado con las personas correctas". "¿Viste el 'trend' de me hizo esto y lo otro y me quedé? Yo también me quedé", relata.