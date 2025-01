¿Qué ha aprendido Lolita de sus hermanos? La artista responde en Lo de Évole

Lolita ha estado en Lo de Évole y ha charlado con Jordi Évole sobre su vida, su trayectoria artística y otros aspectos. Y una de las preguntas que le ha realizado el periodista es qué ha aprendido de sus hermanos.

"De mi hermano aprendí a reconocer la mentira porque se le ponían los ojos vidriosos cuando mentira. Porque a él le daba pena mentir", responde Lolita.

Eso sí, la artista recuerda otros aspectos más positivos que aprendió de su hermano Antonio: "Aprendí a que reírse es lo más maravilloso del mundo. Lo que le más le gustaba del mundo era reírse. Aprendí a cómo se puede hacer una canción maravillosa en diez minutos. Aprendí el respeto a un hermano aunque fuera más chico y aprendí a amarnos unos a los otros".

Por otro lado, Lolita también ha respondido sobre qué ha aprendido de su hermana Rosario: "De Rosario he aprendido la ternura, la comprensión, el amor puro absoluto... Me emociono con mi hermana. Es una niña, con una edad, pero una niña. Ella se queja de que no jugaba con ella de pequeña, entonces juega conmigo de grande. Cada vez que voy a su casa, me dice 'Loli vámonos a la playa, vamos al gimnasio, vamos a coser'. Ella es una artista espectacular, una monstrua, pero además de buena artista, es un ser tierno y la más cariñosa de los tres. Si por ella fuera, estaría encima de ti todo el tiempo. Tiene una ternura especial".