Este domingo, a las 22:30 horas, Jordi Évole entrevista en laSexta a uno de los actores porno españoles más conocidos: Nacho Vidal. El actor porno afirma que "la pornografía de ahora no tiene nada que ver" con la que él hacía. "No hay pasión, no hay conexión", destaca Nacho Vidal.

"¿No lo estás idealizando un poco?", pregunta Évole al actor porno, que reta al periodista. "Me juego 6.000 euros contigo a que en 5.000 escenas conmigo no vas a ver ninguna en la que no veas a la chica, porque tú vas a hacerte una paja", destaca Nacho Vidal a Jordi Évole.

No te pierdas la entrevista al completo este domingo, en Lo de Évole.