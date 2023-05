Echando la vista atrás, la estrella del porno recuerda que hubo un momento en el que cambió de actitud en sus películas. Lo hizo después de que los jóvenes presumieran de comportarse en la vida real como él en las escenas x.

"Me venían y me decían que les hacían a sus novias lo que yo hacía a las actrices porno. Cuidado, eso no es sexo. Entonces, empecé a entender que lo que veían los chavales lo tomaban como sexo y estaban aprendiendo, desgraciadamente, con pornografía", relata.

"Me puse a trabajar con preservativo y a no coger más del cuello, ni del pelo, a no cachear, no escupir y no hacer todas esas parafernalias", añade.

Al respecto, Nacho Vidal recuerda que "cogía la cámara y hacía el amor con la mujer de otra manera".

Además, el actor manda un claro mensaje a los jóvenes: "Todo lo que yo he hecho en el porno es una película que no es real. No te creas lo que está pasando porque no es de verdad. Todo lo que hacemos en las películas porno es entre dos personas que están de acuerdo y que lo quieren hacer. No se te ocurra ponerte a maltratar a ninguna persona porque eso no es real. Estás viviendo en una película de cine".