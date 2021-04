Miguel Bosé insiste ante Jordi Évole sobre sus teorías negacionistas de la pandemia de coronavirus hasta el punto en el que el periodista le hace una pregunta clave: "¿Cómo te puedes sentir en esa posesión de la verdad con este tema?"

"No es posesión de la verdad, es la verdad. Y la verdad no se sabe o no se ha querido saber porque hay un plan urdido para que no se sepa", responde tajante Bosé.

"No puede haber debate contigo cuando estás diciendo 'esto es la verdad'", interpela Jordi Évole. La segunda parte de la entrevista, este domingo en laSexta a partir de las 21:25 horas.