El nombre de José Elías empezó a escucharse de la noche a la mañana cuando se convirtió en uno de los avalistas de Joan Laporta como presidente del F.C. Barcelona. "Faltaba dinerillo y fui poniendo", confiesa a Jordi Évole durante la entrevista que se emite este domingo, a las 21:25 horas, en laSexta y en la que el periodista intenta conocer en profundidad quién es este empresario catalán que se ha colado en el puesto número 30 de la lista Forbes.

El milmillonario, a pesar de tener hoy tanto dinero, durante su infancia "vivió en una caseta de lata" y Jordi Évole se interesa por la siguiente cuestión: ¿Cómo han evolucionado sus miedos al pasar de ser "pobre" a rico? "No llevo seguridad y no me gustaría", confiesa José Elías, porque la gente le conoce de que ha ido a "cambiarles el váter a sus casas". "Me vería como un pingüino en un ascensor. Me da paranoia", concluye en el vídeo que acompaña a estas líneas y que muestra un avance del programa donde José Elías se sincera con Jordi Évole.