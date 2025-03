Los mejores presidentes del Gobierno de la democracia en España, según María Jesús Montero: "El peor ha sido Aznar"

Jordi Évole pide a María Jesús Montero que haga un ranking de los que considera los cinco mejores presidentes del Gobierno que ha tenido la democracia en España, y la ministra se moja y da su opinión al respecto. "¿A quién voy a poner el primero? A Pedro Sánchez, sin duda, y esto no significa hacer de menos a otros, pero es que a mí me parece un presidente fantástico, y la gente sabe que no soy pelota", defiende la vicepresidenta, quien considera que el líder del Ejecutivo "está haciendo un trabajo impresionante en los tiempos que vivimos".

Para Montero, Pedro Sánchez "es el referente de la socialdemocracia en el mundo". "Solo cuatro gobiernos somos socialdemócratas en Europa. ¿Cómo ha ocurrido esto? Pedro Sánchez es imprescindible para explicar por dónde tiene que caminar el mundo en el futuro. Tiene una responsabilidad tremenda, y le ha tocado históricamente jugar un papel que tiene muchos sinsabores", manifiesta.

Sin embargo, la ministra tiene más dudas acerca de a quién pondría en el segundo y tercer puesto: "Entre el dos y el tres estarían Zapatero y Felipe González. La sanidad pública, que es mi gran pasión, la educación pública y la industrialización, son Felipe González", destaca Montero, quien reconoce que a Zapatero lo aprecia "muchísimo durante su etapa de Gobierno, y si cabe todavía más en cómo es capaz de conducir el papel de expresidente" de su partido.

En el cuarto puesto, María Jesús Montero pondría a Mariano Rajoy. "Para mí, el peor presidente que ha tenido la democracia ha sido José María Aznar, y sigue siendo el peor expresidente, porque sigue alimentando sentimientos muy 'cañitas' en este país", expresa la política socialista.