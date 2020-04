La actriz Rosa María Sardá charla con Jordi Évole sobre la crisis del coronavirus, una situación de la que, afirma, "no saldremos mejores": "Seguirán vendiendo armas, seguirá existiendo la explotación del hombre por el hombre, seguiremos recibiendo pateras de gente que no quiere nadie, seguirán existiendo los campos de refugiados, seguiremos exactamente igual".

La también humorista confiesa a Jordi Évole que lo que más le incomoda es "la injusticia": "Alguien muy sabio, dijo que lo contrario de la pobreza, no es la riqueza, es la justicia. Mientras no haya justicia social, no habrá paz y no habrá paz nunca en el mundo". Por eso, la presentadora afirma que "seguirán acumulando cuatro lo que es necesario para millones": "No sé cómo los que tienen más de dos duros pueden dormir tranquilos. No lo entiendo, no lo entenderé nunca, Jordi".

Rosa María Sardá afirma en este vídeo que, aunque el cáncer que padece "está controlado", "el cáncer siempre gana". Unas palabras que no convencen a Évole, quien destaca que "siempre no".

Jordi Évole recuerda junto a Rosa María Sardá los años del sida en España, una época muy dura que terminó con la vida de mucha gente, incluida la del hermano de la actriz, Joan. "Ahora nos estamos enfrentando a una enfermedad nueva, desconocida, que nos asusta y no sé si de alguna manera te está recordando a lo que vivisteis muy de cerca en tu casa con el sida y con la muerte de tu hermano Joan".

La presentadora afirma que ahora todo el mundo está involucrado con el coronavirus porque "cualquiera puede pillarlo, hasta un creyente, una persona decente...", pero Rosa María Sardá, recuerda cómo "el Sida era de gente marginal y degenerada": "La gente lo rehuía. Fue horroroso lo que se hizo con los enfermos de sida, fue vergonzoso".

Por último, Rosa María Sardá reflexiona en este vídeo sobre la crisis del coronavirus y defiende la cultura: "Yo soy una vieja socialista, pero ni tan siquiera los gobiernos socialistas han dado la importancia que se debe dar a la cultura".