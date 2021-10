"Lo primero que tiene que hacer un asesor es tirarse por el barranco por su Presidente. Y yo lo hago. Y yo lo hago aquí, ahora y mañana. Y lo siento, se lo voy a dejar clarito, ahí voy a estar con él hasta el final, con el Presidente Pedro Sánchez": aseguraba Iván Redondo cuando era el jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Unas palabras que ahora le recuerda Jordi Évole: "Este es un poco su momento Belén Esteban, 'yo por mi hija mato'".

"No, no es la primera que lo dije, lo digo muy habitualmente en los equipos internamente", explica Iván Redondo, que asegura que él se tira "por el barranco" por su cliente, por si Presidente, "como hacen todos los españoles en su trabajo cuando van a trabajar". Una frase que provoca la risa de Jordi Évole: "Muy atrevido ponerse en la piel de todos los españoles y yo me tiraría al barranco por mi jefe". "Yo te digo con paracaídas", matiza el exasesor de Sánchez. Puedes ver el momento en el vídeo de arriba.