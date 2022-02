Jordi Évole se desplaza hasta los bloques de la Florida de L'Hospitalet, el barrio humilde de Morad para hablar con el exitoso rapero. En su trayecto, Évole charla sobre el joven con el periodista Nando Cruz que denomina a Morad como "el rey del barrio". "Me he dado cuenta de que el tío lo está petando" afirma Évole tras leer un artículo del periodista, quien explica que "hay dos mundos, uno es el de los medios de comunicación y otro es el real y la música que suena en la calle es otra a la que los chavales llegan por otros canales como YouTube, las redes y el boca a oreja".

"Cuando en una compañía discográfica el 99 por ciento de los trabajadores son blancos y los que trabajamos en los medios somos blancos y no hay un reflejo de la diversidad racial que existe en España, es probable que la mayoría de contenidos sean sobre personas blancas", afirma Cruz, que destaca que "Morad ha conseguido llegar a todos los descastados, se ha erigido en el ejemplo del que no tenía que estar en el star system y se ha colado". Una opinión que comparte C. Tangana, que al escuchar a Évole confesar que no conocía a Morad, reflexiona: "Jordi, la televisión no lo es todo".