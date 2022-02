Morad nació en Barcelona, pero su madre es de Marruecos. "Llegó y nacimos nosotros", cuenta el rapero, que cómo su madre llegó a España con sus abuelos hace más de 20 años: "No conozco a mi padre, mi madre es la guerrera número uno, está a mi espalda y está conmigo hasta la muerte". El joven cuenta cómo era vivir ocho personas en una casa de 50 metros cuadrados en Los Pajaritos. ¿Esto cómo se organiza?

"Con amor y respeto, todo el mundo respeta a mi abuelo. Si todo el mundo respeta la familia, se llega a todos los lados", explica el rapero, que afirma que aunque casi no tenían comodidades, la felicidad era "demasiada". "Más tranquilidad, más felicidad que en esa época, lo cambiaría todo eso por ahora, por todo el dinero y por todo esto. Era muy feliz, muy tranquilo", resalta Morad, que explica en el vídeo principal de esta noticia cómo su madre se adaptó a la vida en España aún sufriendo discriminación: "Mi madre trabajaba limpiando, limpiaba los cines. Me acuerdo de una vez que fui a verla, a recoger las llaves. Y vi la sala tan sucia que dije, 'a mi madre la quito de aquí ya'. No puede estar limpiando la mierda de estos cabrones que vienen aquí a tirar las palomitas".

