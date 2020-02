Rafi Escobedo se suicidó en la cárcel tras una entrevista con Jesús Quintero. Él fue condenado por asesinar a los marqueses de Urquijo y en aquella época aseguraba que la cárcel lo había "destruido".

'Lo de Évole' ha recuperado esa entrevista que creó verdadera conmoción por las palabras del presidiario. "He llegado al final. Ya no es que esté destruyendo, es que ya me ha destruido. Era un chaval y sabía dónde estaba parado y sabía dónde estaba la derecha y la izquierda", aseguraba.

"No tenía ninguna malicia. Era ingenuo. Tal vez un poco inmaduro, con cantidad de ilusiones. Sano, alegre, normal. Han conseguido que hoy día pues sea eso. Es que ya no soy nada, nada. Lo único que me falta ya para terminar es la cajita con la crucecita encima. Lo demás, prácticamente, lo he conseguido todo", zanjó ante la sorpresa de Quintero.

Évole ha hablado con el último periodista que ha conseguido entrevistar a Quintero, que revela que le marcaron unas palabras que alguien le dijo: "Estarás contento". Dice que eso a él "le dolió mucho".

Otros momentos destacados...

Jordi Évole también ha entrevistado Alfredo Evangelista, quién fue entrevistado en los 90 por Jesús Quintero desde dentro de la cárcel. El boxeador ha confesado que cayó en el pozo por "las malas juntas".

Tras largos días intentando dar con Jesús Quintero, presentador de 'Cuerda de Presos', programa en el que se ha inspirado Jordi Évole, el presentador se ha desplazado hasta la puerta de su casa. Allí le ha llamado por teléfono. "Estoy aquí, cerquita de tu casa. ¿Tú estás en tu casa? Bueno, es que estoy en la puerta de tu casa. ¿Tú puedes salir un momento?", le ha preguntado.

Javier Salvago, guionista de Jesús Quintero, ha desvelado en 'Lo de Évole' cómo surgieron los silencios en sus entrevistas, un sello personal del periodista que ya se ha convertido en un icono. "Los silencios dependían también mucho de lo que respondía el otro. A veces de lo blanco que se pusiera", ha explicado Salvago, creando gran sorpresa en Évole: "¿Los míticos silencios son de quedarse en blanco?".