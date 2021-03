¿Cuándo fue la primera vez que pagaron a Ibai Llanos por retransmitir una partida de videojuegos? El streamer recuerda que fue en 2014: "Estuve trabajando desde la habitación de mi casa cerca de dos años". Pero cinco años después de ese primer sueldo ganado en la habitación de su casa el joven presentó la fase final del mundial de League of Legends en un Vistalegre totalmente abarrotado.

"Yo ahí estaba volando", recuerda Ibai al hablar de cómo, incluso, todo el palacio coreó su nombre: "Ver el escenario de cara impacta una barbaridad. Es muchísima gente delante de ti, una responsabilidad tremenda y cuando sabes que encima lo están emitiendo para todos los países del mundo, todavía más". Además, Ibai recuerda cómo era de niño y la enorme transformación que ha tenido su vida hasta convertirse en uno de los streamers más seguidos del mundo: "Yo creo que mi abuelo está muy orgulloso de lo que he conseguido, creo que nadie de mi familia se esperaba que yo me dedicase a esto y que me fuese como me fuese".

"Imagínate para tu familia lo impactante que debe ser el ver que tu hijo, tu nieto, tu sobrino, tu primo, de repente, sale en las noticias, sale en la tele, le va bien, lleva cinco años fuera de casa... Saben que gano mucho dinero además, que la familia es como... ¡Joder, este tío nos puede mantener a todos!", reflexiona Ibai, que afirma que a su familia le llena de "orgullo" ver que "se ha ganado la vida solo". Aunque es verdad que económicamente a Ibai Llanos le va muy bien, el propio streamer desmiente a Jordi Évole un noticia sobre su econOmía que fue muy comentada.