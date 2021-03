Jordi Évole reflexiona con Ibai Llanos sobre su trabajo, una profesión que ha visto la luz hace muy poco, pero que ya cosecha grandes beneficios en todo el mundo: "Hay personas que son profesores, profesoras, taxistas, cajeros de supermercado, yo soy periodista... ¿tú qué eres?". "Yo soy streamer, creador de contenido", responde Llanos. Pero, ¿qué es ser streamer? ¿qué es Twitch? ¿qué es hacer directos?

Ibai Llanos explica en qué consiste todo ese mundo, sobre todo, a los padres y madres que ven cómo sus hijos se han convertido en seguidores tanto de Ibai como del resto de streamers. Y es que el propio Jordi Évole reconoce a Ibai Llanos que la mayoría de veces que entra en la habitación de mi hijo para ver qué hace le está viendo a él. "No me parece mal, pero estoy un poco celoso", afirma el periodista, que explica que Ibai es la persona con la que más tiempo pasa su hijo: "¿Qué le das?". "Imagínate, llegados a este punto, que en el sofá de casa están los padres ahora con unos ojos así abiertos diciendo: 'No me estoy enterando de mucho de lo que cuenta este chaval', pero están sus hijos vibrando con lo que tú estás diciendo. ¿Qué le dirías tú para decir 'no cambie, porque igual le va bien saber quién soy'?"

"Le pediría por favor que se quedase porque creo que es importante que conozca los gustos de sus hijos", afirma Ibai Llanos, que, mirando a cámara, insiste en que "es una buena oportundiad" para que los madres y madres conozcan más a sus hijos. "No es una entrevista que se dé siempre y, mira, por 20 minutos o media hora pues a lo mejor saca alguna conclusión positiva o igual le da igual", explica Ibai, que insiste en que esos padres "no van a perder el tiempo" por ver esta entrevista.

Además, el joven, que reconoce que en sus inicio ha llegado a estar 16 horas al día con el ordenador, manda una advertencia a todos esos padres y madres que está preocupados porque sus hijos pasan demasiado tiempo frente a una pantalla: "Yo le diría a esos padres que si tu hijo e hija solamente hace eso constantemente, sin hacer nada más, yo si fuese padre, intentaría hablar con mi hijo y comprender por qué está todo el día delante del ordenador sin hacer caso a nada más".

Y es que el streamer resalta que "hay muchos chavales que utilizan los videojuegos y los streamings como vía de escape de sus problemas, porque hay gente que a lo mejor le estaba haciendo, por ejemplo, bullying en clase y encuentra a sus amigos en la red".