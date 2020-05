Después de un año de salir de la cárcel de Soto del Real, en donde pasó algo más de dos años en prisión preventiva, Sandro Rosell habla con Jordi Évole. Aunque el expresidente del Fútbol Club Barcelona salió absuelto, todavía no había hecho ninguna entrevista hasta este momento.

Rosell recuerda el día que lo cambió todo cuando la Policía registró su casa. El expresidente del Barcelona afirma que se encontraba haciendo deporte en un cuarto de su vivienda cuando le lleg´ o un mensaje de un amigo preguntándole si era verdad que estaban registrando su casa. Rosell cuenta cómo al salir del cuarto descubrió a los agentes en su hogar.

"Le pregunto al jefe de la Guardia Civil sobre lo que pasa y por qué registran mi casa. Me dice que tiene que ver con unos negocios que hice en Brasil hace 11 años. Que me acusa la Fiscalía y que no hay ninguna denuncia de ningún particular", explica Rosell que recuerda cómo no entendía nada e, incluso, dudó de mí mismo. "Quizá he hecho algo muy grave sin saber exactamente qué", destaca que pensó.