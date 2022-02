"Cuando escuchas palabras como 'mena', que ahora se dice en los medios, en el Congreso...", pregunta Jordi Évole a Morad, que confiesa que le da "mucha pena ese tema". "He cogido mucha pena, mucha tristeza, malestar. Las personas ya no tienen corazón", afirma el rapero, que critica cuando a algún menor se le denomina como "mena": "Pero si tiene nombre".

"Pero ¿esto qué es, estamos en la época de los nazis con los judíos? ¿Son los judíos y nosotros, los nazis?", se pregunta indignado el rapero, que afirma que se usa la palabra mena para "tapar toda la realidad": "Vamos a hablar de los menas, la gente habla de ellos. Echamos las culpas a otros y tapamos la realidad que vivimos en la calle, tú no tienes comida, yo no tengo comida, pero nos reímos de un mena y eso no está bien".