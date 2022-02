El que fuera uno de los mejores gimnastas masculinos de la historia del deporte español, Gervasio Deferr, se sincera en Lo de Évole. Como muestra el vídeo, el deportista ha contado sin tapujos cómo cayó en el alcohol y las drogas y ha desvelado cómo era su miedo habitual al control antidoping por consumir cocaína.

"Sabía que eso me podía matar e iba de cabeza", ha asegurado. Además, ha reconocido que temió morir y que era consciente de los riesgos que corría, pero no le importaba. "En varios momentos he pensado que igual al día siguiente no me levantaba y me daba igual".