Este domingo Jordi Évole entrevista a Gervasio Deferr, el gimnasta español dos veces ganador del oro olímpico en salto de potro. Allí cuenta cómo tuvo que despedirse de su 'yo' de siempre: "Hacía muchos años que no era Gervi, era Gervasio Deferr. Tuve que matar al Gervi sensible para poder ser Gervasio Deferr, 'el asesino ganador'".

Deferr se retiró porque ya no podía ganar: "Yo sabía perder pero gestionaba mal la derrota". Una vez se queda sin objetivo, cree que de repente todo se empezaba a romper: "Caí en vacío".

"Hice todo lo posible por ser el mejor gimnasta y también hice todo lo posible por no serlo". Gervasio Deferr cuenta su historia de éxito, adicciones y redención a Jordi Évole este domingo, a las 21:25 horas, en laSexta: "Ahora he vuelto a recordar el porqué de mi esencia, de lo que soy. He vuelto a sentirme Gervi".

"Mi madre se moría y yo no podía estar porque estaba ciego"