"¿Usted es consciente de la polarización que a veces provoca su figura?", pregunta Jordi Évole a Fernando Simón, al que le explica que "en un momento de mucha polarización política, simplificando mucho parece como que la gente de derechas piensa que Fernando Simón es un inútil y para la gente de izquierdas es intocable". ¿Lo vive así el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias?

"Yo creo que eso, es un discurso que no es como el de la población", señala Fernando Simón, que afirma que es "un discurso que utilizan en la confrontación política, pero que no se filtra luego a la población". Para muestra el experto destaca que hay muchísima gente que le para por la calle: "Cientos y cientos de personas que me han parado en este último año y pico y solo dos que me han dicho algo un poco desagradable". Fernando Simón le cuenta a Jordi los detalles de estas dos anécdotas desagradables que ha vivido en la calle en el vídeo principal de esta noticia.