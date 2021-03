Jordi Évole muestra a Eufemiano Fuentes una planificación para uno de sus clientes, un ciclista en el año 2002, que encontró a la Guardia Civil. En ella, el periodista afirma que "hay unas anotaciones donde se lee Aranesp, también conocida como la otra EPO o un generador de EPO. Testosterona, anabolizantes y GH, que vendrían a ser las iniciales de hormona del crecimiento" y Aranesp, "proteína estimuladora natural de la eritropoyetina", según detalla el propio Fuentes, a quien Évole recuerda que la EPO es una sustancia prohibida.

Al principio Fuentes duda sobre la planificación, que examina para, afirmar, "reconocer como propia", e incluso llega a decir que esa letra no es la suya ya que dice que "tenía a alguien" que le "rellenaba muchas cosas". Finalmente, Eufemiano Fuentes admite que está escrito por él, pero señala que esas técnicas no llegaron a hacerse porque el ciclista se lesionó. Fuentes admite que las anotaciones son una declaración de intenciones de que iba a dopar al ciclista, aunque finalmente, insiste en que no lo hizo.

"Llegué a tener intención de hacerlo", admite y lo achaca a que "estaba desesperado". Pero, si tuvo intención de hacerlo con este ciclista, ¿no tuvo intención de hacerlo con ningún otro ciclista? ¿suministró estas sustancias a otros deportistas? ¿y alguien en su nombre? Puedes ver sus declaraciones completas en el vídeo principal de esta noticia.