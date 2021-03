Jordi Évole pregunta a Eufemiano Fuentes si conoció al ciclista Lance Armstrong, el cual llegó a decir y a afirmar que en el pelotón se metía absolutamente todo el mundo. Fuentes afirma que le conoció y destaca que "probablemente tenga razón": "Te digo probablemente porque comparto en gran parte esa afirmación".

Unas palabras que sorprenden a Évole: "Lo que más me sorprende es que usted, teniendo el nombre que ha tenido, la relevancia que ha tenido dentro de la medicina deportiva, en gran parte también vinculada al mundo del ciclismo, me diga abiertamente, 'sí, sí, ahí se han dopado, ahí se han metido'". "Yo he dicho que comparto la mayor parte", insiste Fuentes, que recuerda que en la entrevista ya reconoció haber "usado medicamentos dopantes antes de que fueran prohibidos": "Cuando prohibieron estos, recurrí a otros y cuando prohibieron estos, recurrí a otros para estar siempre en el lado externo o fuera de la línea que era peligrosa".