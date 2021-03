"La Operación Puerto se centró en el ciclismo, pero, ¿por qué no se salpicaron otras disciplinas deportivas?", pregunta Jordi Évole a Eufemiano Fuentes, que responde tajante: "Habría que preguntárselo a los que la iniciaron". Y es que el exmédico deportivo, que llevaba a otros deportistas de otras disciplinas, afirma que se han protegido más a unos deportes que a otros. Es el caso del fútbol según cree Fuentes, que ha trabajado oficialmente para tres equipos de fútbol: la Unión Deportiva Las Palmas, la Universidad de Las Palmas y el Elche.

Pero, ¿hay algún otro equipo para el que haya trabajado? "Oficialmente no", señala Fuentes, que reconoce que extraoficialmente a veces "era contratado o requerido, porque no hay contrato, para asesorar a sus técnicos, a sus médicos, en el control, seguimiento, recuperación y ayuda de sus futbolistas". ¿Con qué equipos ha trabajado extraoficialmente? Eufemiano Fuentes habla en el vídeo principal de esta noticia, donde también explica su relación con el Fútbol Club Barcelona, un equipo en el que afirma que le hubiese gustado trabajar, pero finalmente no lo hizo. Eso sí, tuvo "un par de contactos con él". Descúbrelo todo en el vídeo.