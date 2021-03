"¿Usted recuerda cómo quedó clasificada la Real Sociedad en la temporada 2002-2003?", pregunta Jordi Évole a Eufemiano Fuentes, que le responde tajante: "No". La Real Sociedad quedó segunda en la Liga. En concreto, estuvo a punto de ganarla, pero en la última jornada, no la ganó. "¿Recuerda quién era el presidente de la Real Sociedad en aquel momento?", insiste Évole al exmédico deportivo, que afirma que se acuerda de un presidente con el que tuvo relación del ciclismo, pero no sabe si era presidente en ese momento porque ha conocido a dos presidentes recientes del club vasco: "Uno, Iñaki Badiola, que lo conocí en el juicio, y José Luis Astiazarán".

Jordi Évole muestra a Fuentes un documento publicado por el periódico 'El País' en el que se ven unas contabilidades con una anotación escrita por Eufemiano Fuentes que pone "cuentas Asti", que, curiosamente, coincide con el arranque del nombre del presidente de la Real Sociedad, Astiazarán. "¿Lo reconoce este papel como suyo?", pregunta Évole a Fuentes, que responde que sí.

En este papel Fuentes anota siete millones y pone aquí "medic", que pueden ser medicinas, "o médico", señala el propio Fuentes. Una palabra vinculada en el papel a 42.070 euros. Por otro lado, en una contabilidad en B de la Real Sociedad que presentó uno de los presidentesque llegaron después de Astiazarán, el señor Badiola, aparece una anotación en la que se puede leer 'compra de medicinas, 7 millones de pesetas, 42.070 euros'".

"Exactamente la misma cifra, la misma cantidad, que aparece en su nota", explica Jordi Évole a Fuentes, que afirma que no tiene conocimiento de esto: "Lo estoy viendo por primera vez, pero me vale". Después de que Évole siga leyendo varias anotaciones del exmédico deportivo y de documentos de la contabilidad en B de la Real Sociedad en donde aparecen las mismas cifras, Fuentes responde tajante: "Pues ¿sabes qué te digo, Jordi? Que blanco y en botella, leche". Entonces, ¿fue Eufemiano Fuentes médico o asesoró a los médicos de la Real Sociedad? ¿El buen resultado que consiguió la Real Sociedad esa temporada tuvo algo que ver con el granito de arena que él puso? Puedes ver sus respuestas al completo en el vídeo principal de esta noticia.