Dos de cada tres pueblos en Soria tiene menos de 100 habitantes. Vicky habla con Jordi Évole por una videollamada desde uno de ellos, Sotillo del rincón. Explica que se encarga de repartir los bienes necesarios a los ancianos de esa España vaciada a la que en plena crisis del coronavirus no le llegan los bienes necesarios: "Llevo miles de pedidos, sobre todo comida como carne, pescado fruta y productos de primera necesidad".

"Ahora y más gente porque antes del Estado de alarma la gente de la ciudad vino al pueblo porque es donde más aislados están", detalla Vicky, que destaca cómo la crisis ha hecho que modificara el trabajo de su empresa: "Con esta situación hemos triplicada rutas, furgonetas, personal y esfuerzo".

La mujer recuerda que se ha encontrado "casos muy duros": "He visto desde bebés sin pañales ni leche hasta ancianos que llevan comiendo muchos días arroz y pasta". Además, destaca que ha visto a "mucha gente llorando" porque está "muy preocupada por su futuro".

Preguntada por Évole sobre la actuación de la Administración, Vicky se muestra tajante: "No está llegando, lo ha puesto en marcha muy tarde". Además, la repartidora afirma que "llegar al cliente final" en la España vaciada "es muy difícil porque es gente muy mayor y aislada que no tiene teléfono": "Algunos no saben qué hacer. La Administración ha llegado muy tarde y muy mal, aunque en algunos pueblos se ha organizado con Cruz Roja, pero no llegan".

"Yo soy una persona de 90 años que llevo pagando impuestos toda mi vida y ahora necesito comida y nadie es capaz de solucionármelo y se me cae el alma al suelo", concluye.