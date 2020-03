El periodista Jordi Évole ha hablado con un grupo de presas internas en el Centro Penitenciario de Mujeres de Barcelona, conocida comúnmente como 'Wad-Ras', sobre su vida en la cárcel. Por turnos, cada una ha contado por qué fue detenida y por qué delito fueron internadas en prisión.

Entre ellas, Teresa ha relatado al periodista que entró "muy joven" en prisión: "Tenía miedo, pero estuve poco tiempo. Me llevaron a Brieva, que eso es un penal. Es más fuerte que esto. Esto es un colegio".

"Allí lo pasé muy mal", ha señalado Teresa, y ha explicado por qué: "Me quedé embarazada de mi marido. Estaba de siete meses y medio. Una mujer me quería para su hijo. Yo le dije que no. Me tiró por las escaleras y perdí el niño. Caí por las escaleras para abajo".

Teresa también ha contado a Évole cómo es el día a día en la cárcel conocida como 'Wad-Ras': "Lo que hay que hacer es que pase el tiempo. Que pasen los meses rápido para que cojas tu camino, y ya fuera. Y pensar poco". Aunque ha confesado que hay "días talegueros", como ella los llama: "Días que te pones sentimental, que te pones a llorar, piensas mucho...".

"No lo aguantas como antes. Antes te comías la cárcel y ahora la cárcel te come a ti", ha reconocido Teresa, que ha dicho a Évole que le quedan aún dos años de condena, pero ha asegurado: "El día que salga de aquí no lo piso más. Ya no, porque esto ya no pega para mí". Ha asegurado verse mayor en la cárcel: "El chiste de la Teresa se acabó. Ya no quiero pisar más la cárcel".