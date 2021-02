Este domingo, Jordi Évole regresa a laSexta con una nueva temporada de 'Lo de Évole'. El periodista entrevista por primera vez al ex presidente del Gobierno José María Aznar. Desde la los casos de corrupción del Partido Popular a las polémicas del rey Juan Carlos, Aznar contesta a todo.

¿Qué se le pasó por la cabeza al ex presidente cuando se enteró de que el rey de España no pagaba todos sus impuestos? "Si el que representa a la Institución no cree en ella, ¿por qué van a creer los demás?", responde tajante Aznar. No te pierdas su esperada entrevista el domingo, a las 21:25 horas en laSexta.