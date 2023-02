"Es una profesión que, si quieres hacerla como yo la hice, no hay que ligarse", reflexiona Maruja Torres con Jordi Évole sobre el periodismo. Y es que Torres lo tiene claro: si hubiese tenido marido, pareja o hijos, no podría haber hecho la carrera que ha hecho. "Las mujeres, por suerte o por desgracia, parimos. Estoy deseando que podáis parir vosotros, y si puede ser por el pito, mejor", resalta Maruja Torres.

"Tener hijos es una belleza y la vida tiene que continuar, yo no, pero los otros sí. Cada cual puede elegir su destino", destaca Maruja Torres, que confiesa que ella no tiene instinto maternal: "Yo he abortado dos veces voluntariamente". Algo que afirma que, en aquella época, era una cosa "que solo se podían permitir los que eran ricos o los que pedían un préstamo", como hizo ella.

Maruja Torres explica cómo trabajó un mes de agosto en vez de irse de vacaciones para poder pagarse un aborto. EL otro, cuenta que se lo pagó gracias al dinero que ganó en un casino durante le festival de Cannes.