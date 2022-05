En la última temporada de Lo de Évole, el periodista entrevistó a los actores de la película 'Belle époque', Penélope Cruz, Fernando Trueba, Maribel Verdú y Ariadna Gil. Durante la charla, Jordi Évole destacaba que en España "no ha explotado el 'Me too'", el movimiento viral que estalló en Estados Unidos para denunciar los casos de agresión y acoso sexual en los que el productor de cine Harvey Weinstein se había visto implicados.

"Y tampoco ha habido nadie que haya sido expuesto públicamente por una actriz o un actor por sus superpoderes que le obligaban a hacer cosas para poder trabajar con él", destacaba el periodista. Una afirmación con la que las actrices están de acuerdo, aunque Maribel Verdú sí reconoce haber vivido este tipo de situaciones: "A mí me han vetado", reconocía, y fue por no hacer algunas cosas a las que el productor se había comprometido: "Y lo han hecho durante diez pelis seguidas". Así que sí, reconoce que "eso existe". Incluso de pequeña acabó "denunciando y llevando a juicio" a una persona por "abusar de su poder" y fueron sus padres los que se presentaron en el juicio porque ella era "menor".

Además, Maribel Verdú sufrió un episodio de acoso sexual: "Llega un director de producción y te pide que vayas a su despacho", relataba. En ese momento, "pasó algo muy fuerte" y recuerda cómo su corazón le "iba a mil". "Fui a por mis compañeros hombres que me acompañaran para pedirle que lo repitiera delante de ellos, porque con ellos no se atreven", reconocía en esta entrevista con Jordi Évole. Puedes volver a ver este fragmento, en el vídeo principal de la noticia.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Lo de Évole.