Jordi Évole descubre en 'Lo de #QuédateEnCasa' cómo están viviendo el confinamiento por coronavirus personas anónimas y gente tan conocida como el papa Francisco, con quien el periodista habla a través de una videollamada.

El papa realiza una reflexión sobre el gran trabajo de los profesionales sanitarios, quienes arriesgan su salud para curar a los contagiados por coronavirus.

"Les admiro, me ensañan cómo comprometerse y les agradezco el testimonio. Médicos, enfermeros, voluntarios... que tienen que dormir en las camillas porque ya no hay camas en el hospital y no puede ir a su casa, esa es la vida que están llevando", destaca el papa, quien les define como "los santos de la puerta de al lado".

"Muchos no son creyentes, otros son agnósticos o llevan una vida de fe a su manera, pero en el testimonio... ves su capacidad de 'jugarse' por el otro, aunque entre ellos haya muertos".