Julia Otero, sobre su futuro tras superar el cáncer: "Me esperan 5 años analizando si alguna célula tumoral viaja por las arterias hasta otro lugar"

'Lo de Évole' contó en 2022 con Julia Otero. La periodista, que fue diagnosticada de cáncer de colon en el año 2021, charló con Jordi Évole sobre su enfermedad. El periodista manifestaba a Otero que se había convertido en una gran pedagoga de la enfermedad, algo que, para ella, es "una exageración injusta". Julia contaba que le habían pedido muchas cosas como, por ejemplo, acudir a la inauguración de un hospital de cáncer infantil, pero ella había optado por decir que no a esas propuesta, algo que no había sido fácil. "No soy nadie, solo soy una enferma que, de momento, ha superado la enfermedad", explicaba.

Otero manifestaba que, por el momento, estaba sana "hasta dentro de tres meses que me volverán a revisar completa". La periodista explicaba a Évole que, durante cinco años, deberá someterse a revisiones rutinarias para chequear su estado de salud. "Eso sí que se puede hacer largo", añadía, "pero no hay que pensar". "Esos cinco años son en espera de que alguna célula que haya surgido de ese tumor primario viaje por las arterias hasta otro lugar", añadía.

A pesar de ello, la periodista se muestra esperanzada de que su sistema inmunológico "esté rápido y la detecten". "Si no la detecta y cruza unas paredes y se me instala en otro órgano, espero que ese órgano se lo ponga muy difícil y acabe con ella", añadía. La explicación de Otero ha fascinado a Évole, que no podía evitar decirle: "¿Ves como lo cuentas muy bien?".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Lo de Évole de 2022.