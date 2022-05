Durante el tiempo que estuvo recibiendo la quimioterapia, Julia Otero asegura que se dedicó a escuchar su cuerpo. Quería saber que estaba ocurriendo en su interior porque, explica, "si sabes lo que te espera, lo asumes y lo aguantas mucho mejor". "La quimioterapia es un veneno, es un veneno controlado. El buen oncólogo es el que te lleva al borde del abismo, porque cuanto más al borde estés más duro le estás dando al tumor. Hay gente que no tolera todas las sesiones de quimioterapia. Yo aguanté las 9 cómo una jabata", ha indicado en su paso por Lo de Évole.

Sin embargo, las consecuencias físicas y psicológicas de un tratamiento tan duro son evidentes. "Te salen yagas en la boca, no puedes comer bien, todas las mucosas del cuerpo están en carne viva... afortunadamente, el pelo se me cayó muy poquito", ha indicado. No obstante, conocer por qué le ocurría le ayudó en el proceso: "En la segunda, la tercera o la cuarta sesión estás pensando 'ahora viene que ya no comes, ahora que ya no duermes... ahora viene que prefiero morirme'". Puedes escuchar su relato al completo en el vídeo principal de esta noticia.

Asimismo, ella asegura que el diagnóstico de cáncer de colon fue totalmente inesperado: "Siempre es una cosa que le pasa a otros". "Crees que llevas una vida sana, te alimentas bien, comes poca carne roja... y, de pronto, te encuentras con un diagnóstico, y es muy difícil de explicar", afirma la periodista.

En este sentido, ha explicado que "solamente los que lo han pasado lo entienden": "Los otros no se lo pueden imaginar. No tenemos la capacidad de imaginarlo. Hay un derrumbamiento de la vida, del futuro. Empiezas a imaginar tu vida sin ti", ha aseverado.

Julia Otero no esconde su ideología política

En la entrevista, Julia Otero no tiene tapujos para hablar de política. Asegura que es "de izquierdas", además no duda en explicar los motivos. "Cuando llega el mes de junio y haces cuentas con el asesor y tienes que pagar todo esto, no lo haces con una enorme alegría. Lo que pasa es que a mí me gusta pensar que otras personas tienen derecho a tener una escuela con recursos y una sanidad pública para todo el mundo. A mí no me parece tan difícil de comprender", ha aseverado la periodista, que ha asegurado que es "de izquierdas" porque es "mujer, e hija de migrantes".

"Recuerdo haber estado en México hace muchísimos años y me horrorizó ver urbanizaciones de gente con pasta rodeadas de murallas con el ejército protegiéndoles. ¿De qué tienen que protegerse? De la miseria de los demás": continúa la periodista enumerando motivos para defender las políticas de izquierdas, ya que frente a la desigualdad, acaban siendo positivas para toda la sociedad en su conjunto.

"Es puro egoísmo. Yo quiero vivir tranquila. Colgarme el bolso, salir de mi edificio e irme a cualquier calle sabiendo que puedo pasear. Y eso se hace redistribuyendo la riqueza", ha aseverado la periodista, que ha insistido en que "hay que redistribuir, porque el mercado solo no lo hace".

Un cambio a peor

Una de las cosas que a Julia Otero recalca que no le agrada es cómo ha cambiado todo desde que existen las redes sociales. Ambos comunicadores coinciden en que ahora todos los entrevistados van "con el freno de mano puesto" por las consecuencias que sus declaraciones pueden tener en redes sociales.

"¿Por qué tú y yo no podemos tener visiones diferentes? Por qué esa ansia de destruir al que piensa distinto", plantea Julia Otero. Asegura que no puede entenderlo. "No sé qué nos está pasando, pero no me gusta nada el mundo en el que estamos", sentencia la periodista.

Claroscuros en su trayectoria laboral

En la entrevista, ambos hacen varias referencias al grupo de comunicación al que pertenecen: Atresmedia. "Un grupo muy poliédrico, muy rico en sensibilidades", comenta Julia Otero. "A mí me fascina lo de Onda Cero. Yo me levanto por la mañana y me encuentro el país que me dibuja Carlos Alsina y me levanto de la siesta y me encuentro otro país que me dibuja Julia Otero", continúa comentando Jordi Évole.

"Es el mismo país, pero visto desde diferente prisma", le responde la periodista, que explica que ella procura tener gente en el programa a personas que "sean de todos los colores". "Los que se quejan es que quieren todo el tiempo gente dándoles la razón a sus propios pensamientos, y para espabilar hay que escuchar mucho lo que dicen los que opinan distinto", concluye Julia Otero.

Pero no todo son comentarios positivos, la periodista recuerda cómo fue despedida de su puesto de trabajo en Onda Cero en 1999. A su juicio, el responsable fue un cargo intermedio, pero no directamente el Gobierno de José María Aznar.

"Yo creo que no fue el Gobierno, me lo demostró Álvarez Cascos, que era vicepresidente", rememora la periodista. "Me llamó al día siguiente de que me hubieran despedido, me citó en Moncloa, para que constará que yo había estado en el Palacio de la Moncloa, para decirme que estaba completamente en desacuerdo", cuenta.

La primera actuación musical en 'La Luna' de Julia Otero

En Lo de Évole han querido hacer un homenaje a las actuaciones que Julia Otero vio pasar por el escenario de 'La Luna'. Por ello, Quimi Portet y Manolo García han vuelto a subirse al escenario del programa 43 años después. Para rendirle homenaje recreando la primera audición del programa que presentó Otero: 'El último de la fila'.