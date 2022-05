Jordi Évole conversa con Julia Otero sobre sus orígenes en la televisión y cómo ha cambiado todo desde que existen las redes sociales. Ambos coinciden en que ahora todos los entrevistados van "con el freno de mano puesto" por las consecuencias que sus declaraciones pueden tener en redes sociales.

"¿Por qué tú y yo no podemos tener visiones diferentes? Por qué esa ansia de destruir al que piensa distinto", plantea Julia Otero. Asegura que no puede entenderlo. "No sé qué nos está pasando, pero no me gusta nada el mundo en el que estamos", sentencia la periodista.

Puedes ver la reflexión completa de la veterana periodista Julia Otero en el vídeo superior de esta noticia.