Juan y Medio confiesa su "pesar crónico" por no haber tenido hijos: "Cada día es más difícil, pero sigo pensando en ese niño"

"Me hace pensar que es verdad que he conseguido una serie de cosas en mi vida, pero otras han quedado atrás, y eso me lastra", le confesó el presentador a Jordi Évole.

Juan y Medio ha tenido una larga y exitosa vida profesional, pero hay una espina que no ha podido sacarse tras varias décadas. "¿Tienes un pesar por no haber tenido un hijo o una hija?", le preguntó Jordi Évole. "Sí. Lo tengo y me acompaña. Va conmigo. Es crónico. Me hubiese gustado, como decía el escritor mexicano Fuentes, 'carne de mi carne puesta en pie'", respondió el presentador andaluz.

Sin embargo, no renuncia a su sueño de ser padre algún día: "Lo deseo y me gustaría que pasara". "Cada día que pasa es más difícil, pero pienso en ese niño y me hace pensar que es verdad que he conseguido una serie de cosas en mi vida, pero otras han quedado atrás, y eso me lastra", confesó en su entrevista en Lo de Évole.

De hecho, el mítico presentador tiene decidido el nombre que le pondría a ese hipotético hijo si algún día llega. "Si es niño, el nombre de mi padre, mi abuelo y el mío: Juan. Si es niña, María", aseguró respondiendo a la pregunta de Jordi Évole.