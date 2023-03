En la entrevista que Jordi Évole ha hecho en Lo de Évole al actor Juan José Ballesta tiene palabras para los compañeros del gremio que se quejan por todo. "Nunca he tenido un problema con nadie en el mundo del cine, hay gente que me cae peor... Estos estirados que van al rodaje y complican las cosas, esa gente lo que tendría que hacer es doblar el lomo y ponerse a trabajar para que no se quejen de la vida de privilegiados que llevan", ha defendido el artista.

El presentador y director del programa ha confesado en Más Vale Tarde que su forma de expresarse le encandiló. "Utiliza una expresión muy de barrio, muy de señor mayor, como es 'doblar el lomo'. Tiene esa cara de crío y utiliza un vocabulario de mayor, que parece que esté recitando un guion", cuenta. "Es un tipo muy auténtico. Me alegro que haya decidido explicar su vida", relata Évole, y explica que "es uno de los nuestros, es un tío que no renuncia a lo que fue y a lo que es y sigue viviendo en Parla, busca novia, y lo explica con una ligereza y una empatía que me conquistó completamente".