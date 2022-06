"He tenido la suerte de dar con el amor de mi vida, ¿cómo me voy a esconder yo de eso?". Es la bonita declaración de amor que María del Monte ha dedicado su pareja durante el pregón del Orgullo en Sevilla, donde por primera vez ha dicho abiertamente que forma parte del colectivo LGTBI y ha presentado a la mujer con la que comparte su vida "desde hace 23 años".

La cantante ha protagonizado un emotivo discurso en el que ha reivindicado su orientación sexual: "Jamás en mi vida me he escondido de nadie ni lo voy a hacer", aseguró. "He intentado proteger a esa familia, porque todos sabéis que si yo fuera mecanógrafa no pasaría nada, a mí por mí me da igual, lo que no quiero es que la gente a la que quiero sufra", explicaba, antes de lanzar un mensaje a los presentes: "Quiero que sepáis antes de bajarme de aquí soy una persona más de todos los que estamos aquí".

"Por supuesto, mi pareja esta tarde está aquí", anunciaba a continuación la artista, que invitó a su novia subir al escenario: "Yo voy a respetar su libertad, si quiere subir, que suba, si no, que no, la voy a seguir queriendo lo mismo". Juntas compartieron un divertido baile sobre el escenario que puedes ver en los tuits bajo estas líneas, a ritmo del 'I will survive' de Gloria Gaynor: