Jordi Évole le ha recordado a Macarena Olona que en Brasil se intentó un golpe de Estado después de que el partido de Bolsonaro realizase discursos muy parecidos a los que transmiten desde Vox, poniendo como ejemplo cómo ella y otros miembros de la formación han llamado ilegitimo al partido de coalición que lidera el Gobierno.

La exdiputada de Vox ha intentado defenderse asegurando que con este término se refería a "un gobierno que asume el poder sobre la base de la mentira", recalcando que "no hay consecuencias en España para aquellos políticos que incumplen sus promesas". Una explicación que no ha convencido al presentador, que no ha dudado en recordarle cuál es la definición de ilegítimo según la RAE.