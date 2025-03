Ibai Llanos, indignado con los que le insultan por no irse a Andorra: "Me lo dicen estudiantes de 16 años con padres currantes"

Jordi Évole charlo con Ibai Llanos en Lo de Évole, en 2021, para conocer un poco más al streamer. El periodista le preguntaba si tenía planes de irse a vivir a Andorra. Llanos respondía tajante que lo descartaba y, además, añadía que "no había visto nunca una campaña tan fuerte hacia todos los lados", añadía, "me ha dado un poco de vértigo",

Ante esta afirmación, Llanos aclaraba que se refería al debate generado entre los que habían decidido quedarse en Andorra y los que se habían marchado. "Ha habido un debate super polarizado y muy agresivo que hacía tiempo que no veía en tema Youtubers - medios de comunicación", apuntaba. Évole indicaba a Ibai que la última polémica se dio cuando El Rubius anunció que se iba a tributar a Andorra. "Sabía desde hace tiempo que iba a pasar", respondía Ibai, "obviamente, respeto la privacidad de cada uno".

Évole indicaba que "lo de irse a Andorra a tributar no lo han inventado los youtubers" pero, para él, lo llamativo de, por ejemplo, los deportistas que lo habían hecho es que ellos "se escondían, no daban la cara". "En cambio, lo que he visto con los youtubers es que han sacado pecho", añadía el periodista. "A nivel económico te sale muy rentable irte a Andorra por mucha tormenta de mierda que haya", afirmaba Llanos, "no creo que el hecho de irte a Andorra sea tan determinante como para dejar de ver a una persona".

En su caso, considera lógico que los que más ganan deban contribuir más. "¿De dónde te viene esta conciencia de clase?", preguntaba entonces Évole. "No lo sé, me hace gracia que hay gente muy humilde que defienden mucho que se vayan a Andorra", respondía Ibai, "no es una cosa de clases". "Que venga un chaval de 16 años a decirme 'tú eres tonto por pagar impuestos en España, a ti te roban y no te das cuenta' es como... estás estudiando todavía, no has currado nunca y tus padres son dos currantes humildes", añadía el streamer.

Llanos expone que tampoco le gusta el hecho de "estar sacando pecho constantemente o que la gente te aplauda por pagar impuestos. Pago lo que me corresponde en el país donde vivo y donde estoy feliz ahora tranquilamente". "No hay campaña que pueda hacer el ministerio de Hacienda que iguale lo que acabas de decir", concluía el periodista, provocando las risas de Llanos.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Lo de Évole de 2021.