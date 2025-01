Hoy, en Lo de Évole, Jordi Évole descubre a la Lolita Flores más íntima

A partir de las 21:25h, Jordi Évole tendrá una larga conversación con Lolita en la que hablará sin tapujos sobre su vida sexual, su tolerancia (o no) a la infidelidad y las relaciones sentimentales con los hombres que más le han marcado.

Esta noche, a las 21:25h en laSexta, Jordi Évole recogerá a Lolita Flores tras finalizar su función teatral 'Poncia' en Barcelona y mantendrán con la artista una larga e íntima conversación. En una cena en una terraza o paseando por la ciudad de su padre, Lolita repasará su vida y su carrera y desvelará detalles desconocidos hasta ahora.

Lolita Flores ha vivido siempre observada y arropada a la vez. Su nacimiento y bautizo, su debut en la canción, sus amores, su boda, sus éxitos y sus fracasos han transcurrido bajo la atenta mirada de su familia y de toda España. Una exposición pública que vivió su momento de más intensidad en el doloroso 1995, cuando perdió a su madre, Lola Flores, y a su hermano Antonio con pocos días de diferencia.

Ese mismo año, se divorció del padre de sus hijos y tocó fondo. Entonces Lolita comenzó a buscar su propio espacio, que encontró en el cine, en el teatro y en la televisión, caminos que ha labrado por sí misma, con trabajo y talento y llegando a ser una de las artistas más queridas por el público. Sin renunciar nunca al legado de sus padres, el 'Pescaílla' y 'la Faraona', ha superado con nota la dificultad de ser Lolita Flores.

Lolita, artista y miembro de 'la otra familia real' española

Desde el estrecho vínculo que tuvo siempre con su madre, la admiración por su padre o la relación con sus hermanos, hasta sus relaciones sentimentales, pasando por los problemas económicos que sufrió en el pasado aparecen en la conversación.

Lolita admite lo difícil que fue ser una Flores, pertenecer a la que Évole se refiere como una "familia real" española por su exposición. Tampoco ahorra detalles al recordar el brutal impacto de perder a su madre y a su hermano con tan pocos días de diferencia. Reconoce que la desaparición de su madre también le permitió encontrar su sitio propio y se emociona hablando de su hermana Rosario.

La Lolita Flores más íntima y desconocida

No le tiembla la voz a la hora de recordar momentos difíciles económicamente, y admite haber pedido créditos o empeñado cosas por no llegar a fin de mes.

No es lo único que revela sobre su intimidad. Habla sin tapujos sobre su vida sexual, su tolerancia (o no) a la infidelidad y las relaciones sentimentales con los hombres que más la han marcado. No descarta un reencuentro con Juan y Medio en el futuro y da muchos detalles de su relación con Paquirri y cómo esa relación terminó al aparecer Isabel Pantoja.

Un personaje fundamental de la cultura popular de este país que abre el programa asegurando que tenía muchas ganas de ser entrevistada por Évole y lo demuestra con creces entregándose a una entrevista desnuda y sincera.

Sobre 'Lo de Évole'

'Lo de Évole' volvió a laSexta el domingo pasado con Juan y Medio como primer invitado y lo hizo por todo lo alto. El programa regresó con el mejor dato de las últimas cuatros temporadas: 1.449.000 seguidores de media, un 10,7% y 3.185.000 espectadores únicos, su mejor entrega desde junio de 2023 y lo más visto de la noche entre privadas.