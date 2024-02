Tras entrevistar a C. Tangana, a los primos Strauch y a Ana Belén, Jordi Évole charla el próximo domingo con la cómica y guionista Henar Álvarez. La humorista, que no tiene pelos en la lengua, cuenta al periodista una anécdota que le ocurrió en el Vaticano.

"Me fui a Italia de vacaciones y fui al Vaticano, donde no te dejan entrar con escote, y yo subí un vídeo de broma a Instagram en el que decía que me habían hecho taparme, pero que lo que no sabían era que iba sin bragas, así que son pequeñas batallas ganadas", expresa Álvarez.

El próximo domingo, a partir de las 21:30 puedes ver la entrevista completa de Jordi Évole a Henar Álvarez en laSexta.