Maruja Torres habló de su profesión con Jordi Évole, y le dijo que Ryszard Kapuściński "ha hecho mucho daño" con eso de que "hay que ser buena persona para ser periodista".

"Yo he conocido muchísimas malas personas siendo excelentes periodistas que me han pasado la mano por la cara", señaló, al tiempo que criticó que "este oficio está lleno de hijos de put*", a lo que apostilló: "O de jetas o canallas, que no quiero ofender a las put**".

Así, la periodista lamentó que "todo a lo que estamos asistiendo ahora, y desde muchos sitios y en muchos medios, es a gente que miente deliberadamente". "Lo primero que son es malos periodistas, porque si fueran buenos periodistas, no se permitirían protagonizar esas mierdas que escriben y esas mierdas que vomitan", expresó.