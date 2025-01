"Los hartaban de bofetadas": Juan y Medio denuncia lo que sufrieron en su día los ancianos homosexuales que hoy acuden a su programa

En su mítico programa de Canal Sur, 'La tarde, aquí y ahora', Juan y Medio escucha y acoge a las personas mayores que a su avanzada edad buscan de nuevo el amor o, simplemente, alguien que les haga compañía en los últimos años de su vida. A pesar de que el presentador suele sacar más de una carcajada a su público con su desparpajo y descaro, las historias de los invitados que por allí pasan son, a menudo, desgarradoras.

Algunas de las que como sociedad deberían resultarnos más dolorosas son las que narran los ancianos homosexuales. Su amarga vida, repleta de represión, hace que el presentador les recuerde de una manera muy especial a la hora de hablar de las situaciones más difíciles que ha tenido que escuchar en su espacio televisivo.

"¿Cuál ha sido la vida de los homosexuales que hoy vienen a nuestro programa con total libertad? Y dice él, 'busco un hombre'; y dice ella, 'busco una mujer'. Y eso lo dice una abuela, lo dice un abuelo. Eso es maravilloso", dice con emoción a Jordi Évole en 'Lo de Évole'. "Y los hartaban de bofetadas en Madrid, en Barcelona, en Bilbao... donde emigraban, les pegaban y en el pueblo no les hablaba ni Dios", lamenta.

"Aquí vienen personas que han tenido hijos en su matrimonio. También vienen otras personas, señoras que te dicen 'me case con él, pero él no tenía ningún interés en mí. Yo vi que pasaban los años, me hice mi hijo y nunca más quiso saber nada de mí'. ¿Te imaginas saber que estás condenada hasta que esa persona fallezca porque el divorcio no está permitido y tienes que vivir con una persona que no tiene ningún interés en ti porque se ha visto obligado por la sociedad a estar con una mujer?", reflexiona.