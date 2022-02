¿Qué hizo Gervasio Deferr la noche antes de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004? Es la pregunta que el periodista y presentador de Lo de Évole, Jordi Évole, ha lanzado al exgimnasta, que le ha reconocido que no hizo la vida rutinaria en una villa olímpica propia de los deportistas que se preparan para un momento decisivo en su vida: "No me acuerdo cómo me fui a dormir el día antes de la final en salto. El mismo día de la final de suelo, que fallo, salgo de la zona de competición y me pido una jarra de cerveza grande. En aquel momento, a mí todo lo demás me da igual".

Pero ¿qué hizo esa noche? Montarse una fiesta con Víctor, su compañero de equipo: "No tenía resaca. Los nervios, la adrenalina, el lugar, la presión de la competición... estábamos muy entrenados". En este sentido, ha detallado que "en los momentos de haber fallado hacía muy mal las cosas, gestionaba mal la derrota". Y ha añadido: "Yo me fui de Atenas con una medalla de oro y pensando que había fracasado. Absolutamente, porque no me importaba a mí el salto, iba a por el suelo a demostrar que era el mejor".