Gabriel Rufián señala qué hizo mal el independentismo durante el 'procés': "Repartir carnés de pureza y me avergüenzo de ello"

Jordi Évole ha charlado con Gabriel Rufián sobre por qué el independentismo ha bajado tanto en interés en los últimos 10 años y le ha preguntado directamente qué considera el portavoz de ERC que se hizo mal para haberse producido ese bajón. Una pregunta que ha recibido la respuesta de Rufián.

"Obviando toda la maquinaria en contra que ha tenido, que ahora es la que tiene el PSOE, ha hecho mal no cuidando a aquellos y aquellas que hablaban para los de fuera del independentismo. O repartir carnés de pureza. Hemos participado, yo he participado y me avergüenzo de ello. No entender que no éramos suficientes y que no se hace vía palos, sino vía de seducción y sin canjear tus principios", ha confesado.

Además, el político ha cuestionado que la estrategia que adoptaron fuera la correcta: "Nosotros a veces pegábamos con la estelada en la cabeza diciendo 'entiéndelo'. A lo mejor era hablar del por qué queremos la independencia de Cataluña y no del cómo. Hubo una parte del independentismo que no entendió que contra la mitad del país (Cataluña) no se podía".