Gabriel Rufián desvela el consejo que le ha dado a Pedro Sánchez: "Atrévete, si te van a llamar golpista y terrorista igual"

Gabriel Rufián y ERC apoyaron a Pedro Sánchez en su investidura y mantienen asiduas reuniones con el PSOE para poder sacar adelante medidas. En esas reuniones, el portavoz de ERC ha desvelado a Jordi Évole la frase que más le ha repetido al presidente del Gobierno.

"El PSOE funciona como una ambulancia, a emergencias. No tienen un plan, no hay una valentía. Yo con Sánchez, las reuniones que hemos mantenido, la frase más repetida es 'atrévete'. Yo a él le he dicho 'atrévete, si te van a llamar golpista, terrorista, corrupto igual'", ha explicado.

Ante la pregunta de Jordi Évole de a qué se tiene que atrever Sánchez, Rufián ha aclarado a lo que se refería: "Por ejemplo que se atreva a topar el precio de la vivienda, a intervenir el mercado de la vivienda. ¿Cómo le vas a explicar a alguien que vive en un piso de mierda a precio de palacio que la izquierda es la vía cuando llevas gobernando cinco años y sigue pagando una burrada? El tiempo que les quede, que intenten ser valientes. A nosotros nos ha pasado, hemos gobernado en Cataluña y no hemos sido lo suficientemente valientes".