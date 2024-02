Estopa cumple 25 años en el mundo de la música, un cuarto de siglo en el que los hermanos Muñoz se han mantenido en lo más alto del panorama musical español por su calidad, su frescura y su conexión con el público.

Precisamente, ambos dejaron al descubierto su lado más personal y cercano durante una entrevista con Jordi Évole que desde laSexta.com recordamos.

Jose y David hablaron sin reparos de la salud mental y de cómo es necesario dejar atrás los prejuicios en torno a ella. "Tenemos que ir acostumbrándonos a las pastillas. Antes pensaba que mis abuelas tomaban mogollón y ahora sé por qué", cuenta David al tiempo que hace una confesión: "Tuve que tomar pastillas para dormir".

"Cuando empiezas en esto de la música estás tan feliz, tocas aquí, allí. Ahora que eres consciente te pones más nervioso", apunta Jose.

"He tenido que medicarme, he tenido que ir a un psiquiatra y no pasa nada. Cuando fui la primera vez pregunté por el diván y me dijeron que no había. Vencí ese episodio, dejé de medicarme. Estaba muy sensible, veía un atardecer y lloraba", añade David. "Puede parecer tabú", sostiene Jose.

"Suerte que mi hermano y yo nos tenemos el uno al otro y nos vamos jaleando", destaca David.

Por su parte, José admite que también va al psiquiatra, que es el mismo para toda la familia: "He tenido problemas, he tenido poca capacidad de llenar los pulmones y he notado que me he puesto más tenso de lo normal. Me ha costado dormir por las noches".

