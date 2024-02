Los Estopa llevan 25 años dedicándose a lo que más les gusta: la música. Su cercanía con los seguidores les ha consolidado como uno de los grupos más queridos y admirados. Los dos artistas reflejaron esta misma actitud durante su entrevista con Jordi Évole. Desde el equipo de laSexta.com hemos recuperados los mejores momentos de David y José en Lo de Évole. David y José reconocen a Jordi Évole que son personas muy familiares. Los dos artistas relatan al periodista cómo son sus hijos y cómo es la relación que mantienen con ellos. "Mi hermano es un padre blandengue", desvela el mayor de los hermanos.

Jordi confiesa que le ha costado mucho estar lejos de su hijo por trabajo, tanto que se siente culpable. "Mis padres no dormían fuera de casa como duermo yo muchas veces, eso me genera sentimiento de culpa", relata. David y José (Estopa) reconocen ese sentimiento. Es más, cuentan que ése fue el motivo por el que decidieron no tener una carrera más consolidada en América. Rechazaban la idea de estar tan alejados de sus familias.

