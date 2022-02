El exgimnasta y medallista olímpico Gervasio Deferr ha relatado a Jordi Évole cómo vivió su paso por los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004, en los que triunfó después de haber vivido un auténtico infierno rodeado de alcohol y drogas. No obstante, hay un hecho que se convirtió en una espina que, como él mismo ha admitido en el vídeo que acompaña estas líneas, nunca se podrá quitar: su salto en suelo.

¿Sentía más la presión en Atenas que en Sidney? Le ha preguntado el periodista y presentador de Lo de Évole, a lo que Deferr ha respondido: "Sí, pero no por lo que esperase la gente de mí. El primer día de competición en Atenas me meto en las dos finales, en suelo y salto. Hago la final de suelo. Me toca una buena posición, y aún así fallo yo. Fallo yo. A mí se me rompe el alma y tengo que asumir que he perdido".