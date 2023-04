Uno de los primeros exabruptos de Pablo Iglesias contra Yolanda Díaz vino a tenor de la ley del 'solo sí es sí'. El exvicepresidente afirmó en Twitter que "ponerse de perfil cuando machacan a una compañera no solo es cobarde y miserable, sino políticamente estúpido".

Una afirmación que la propia vicepresidenta segunda del Gobierno afirma que se tomó personalmente. "Se lo dije. Una persona que es tan brillante, hablar así... yo no insulto a nadie nunca jamás. Le dije que no insulto a nadie y que no comparto las cosas".

"¿Tú crees que me puse de perfil?", ha espetado la ministra de Trabajo tras asegurar que ella lo que no hace es "radiar" las cosas: "No cuento lo que negocio. A mí en política no me vas a ver jamás insultando a nadie. Es mi cultura política, procedo de ahí".