Maruja Torres, periodista y escritor , no se corta y confiesa claramente en Lo de Évole que para ella "ser vieja" o que la llamen vieja no es ningún insulto sino un "logro". Y es que, a sus 80 años y con una larga trayectoria como periodista y escritora, piensa que "las viejas" no tienen "por qué no ser coquetas". Y efectivamente, como le dijo Évole en su entrevista, es "la invitada más presumida que he tenido nunca".

Torres nació en 1943 en Barcelona y a los 21 años ya empezó a trabajar como periodista, convirtiéndose con los años y con su trayectoria como corresponsal de guerra, algo poco usual todavía para una mujer de la época, en una de las referentes del periodismo en España. Como escritora no fue menos: en el año 2000 consiguió, con su obra 'Mientras Vivimos', alzarse con el Premio Planeta.

En su entrevista con Jordi Évole recuerda miles de anécdotas que han marcado su vida y de algún modo, algunas de ellas, también la nuestra. Rememora la diversión y el trabajo de aquellos famosos años 80 en España, cuando la democracia y la libertad comenzaban a asentarse: "Siento tener que decir esto, pero en los 80 se follaba mucho", reconocía con una sonrisa y orgullosa de haber vivido esos años.

Y es que por eso, para Maruja Torres ser vieja hoy no es para nada, algo malo: "Eres tan joven en tu vejez como joven fuiste en tu adolescencia", reclama la periodista. Podéis recordar la entrevista completa en Lo de Maruja, que fue emitida por primera vez en laSexta el domingo 26 de febrero de 2023.